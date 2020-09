Veel meer slachtoffers kindermishandeling en seksueel geweld vragen help sinds corona

Het aantal slachtoffers dat op de chat kwam voor kindermishandeling steeg het meest: van 470 (januari/februari) naar 851 (maart/april) personen. Het aantal slachtoffers van seksueel geweld steeg gedurende de lockdown van 557 naar 728. Online seksueel geweld en seksuele uitbuiting ver(drie)dubbelden zelfs: van 27 naar 76 en van 27 naar 59.

Opvallend is dat partnergeweld de enige vorm van geweld is die niet stijgt, maar zelfs heel licht afneemt: van 258 naar 250. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zij juist tijdens corona nog meer onder toezicht stonden van hun partner en daardoor ook niet online om hulp konden vragen.

Bekende dader

Meer dan de helft (55%) van de bezoekers geeft aan zich in een acuut onveilige situatie te bevinden. Dit stijgt van 409 naar 703 personen tijdens corona. Als een bezoeker een pleger noemt, is dit vrijwel altijd een bekende. In bijna de helft van de gevallen (48%) is het een familielid. Slechts in 4% van de gevallen is de pleger een onbekende van het slachtoffer.