Drachten en Leeuwarden in landelijke top 10 hardst getroffen winkelgebieden

Dat deze centra zo hard getroffen zijn, komt onder meer doordat ze veel horeca en modewinkels hebben. Die twee sectoren zijn zwaar geraakt, gedeeltelijk omdat mensen drukke plekken mijden en via het internet spullen kopen. Maar ook omdat ze bijvoorbeeld minder behoefte hebben aan een nieuwe garderobe vanwege het gebrek aan feestjes.

Bereikbaarheid

Daarnaast komen mensen die naar de stad gaan nu met name met de auto of de fiets. Steden die niet goed te zijn bereiken met de auto, of hoge parkeertarieven hebben, worden daarom minder bezocht. Ook het aantal besmettingen in de regio heeft invloed: in regio's waar corona hard heeft toegeslagen, gaan minder mensen naar de stad toe.