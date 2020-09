Workumers bieden petitie aan voor stillere N359

Fluisterasfalt

In hun petitie pleiten de Workumers voor het aanbrengen van 'fluisterasfalt' in combinatie met een lage aarden wal. Daarbij zou Elsendoorn ook graag een flitspaal in Workum willen hebben. "Er staat een 70 kilometer bord, maar er wordt veel harder gereden."

Een lage aarden wal hoeft volgens de Workumers niet heel veel te kosten. "We vragen niet om miljoenen, we denken dat de provincie met een paar ton al een heel eind komt." Verantwoordelijk gedeputeerd Avine Fokkens van verkeer luisterde belangstellend naar het verhaal van Elsendoorn. "We gaan hier serieus naar kijken", beloofde ze.

Een belangrijke factor bij het verkeerslawaai is de grote zuivelfabriek van FrieslandCampina vlakbij de N359, waar zeven dagen per week dag en nacht wordt gewerkt. "Niks ten nadele van die fabriek, maar maak alsjeblieft de weg wat stiller, zodat de gezinnen aan de N359 's nachts beter kunnen slapen."