Bijzondere sportdag van Cruyff Foundation voor kinderen op Lyndensteyn in Beetsterzwaag

De Johan Cruyff Foundation sponsort en ontwikkelt sportactiviteiten, voornamelijk voor kwetsbare kinderen. Al 19 jaar wordt in september een open dag gehouden in Amsterdam bij het Olympisch Stadion. Dat kan dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan, maar daarom is er wel een 'On Tour'-versie opgezet. Vanwege het 20-jarig jubileum zijn er nu 20 scholen in het land die meedoen als deelnemers. Daar hoort Beetsterzwaag ook bij. Oud-schaatscoach Henk Gemser komt ook langs, hij is ambassadeur van de Foundation.

Gymdocenten Hanneke en Esther zijn 's ochtends vroeg al druk met de voorbereidingen bezig. Ze sjouwen met een grote balk, die is voor de reuzenkatapult, waar kinderen zo een tennisbal mee weg kunnen schieten. "Met de bal in het doek kunnen ze via het elastiek zo de bosjes inschieten."

Hele school kan meedoen

"Het voordeel dat het nu hier is, is dat de hele school mee kan doen. Waren we naar Amsterdam gegaan, dan hadden er maar veertien leerlingen meegekund", vertelt Esther. "Maar in Amsterdam kunnen kinderen alle sporten doen op een aangepaste manier, dat kunnen we hier niet allemaal nabootsen."

"Als gymdocenten zorgen we ervoor dat kinderen op aangepaste wijze kunnen sporten, ook al zitten ze in een rolstoel", vult Hanneke aan. "Iedereen kan meedoen, dat is ons motto, en dat geldt ook voor vandaag." De kinderen vinden het geweldig en kijken er al de hele week naar uit. "Ik heb er zo'n zin in, zeiden ze." Naast de reuzekatapult komt er ook een zogenaamd mijnenveld, kunnen kinderen racerunnen en een aantal andere Highlandgames doen, zoals met stenen gooien. "Het zijn natuurlijk andere activiteiten dan anders, het moet wat speciaals zijn."

Op de hele school zitten 215 leerlingen, aan de sportdag doen 175 leerlingen mee, tussen de 14 en 18 jaar. Voor de onderbouw houden ze donderdag nog een 'kleintje Cruyff'.