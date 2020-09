Politie zet vol in op vinden van drugslabs en vraagt hulp van burgers

"De toename landelijk is substantieel", zegt politiewoordvoerder Ingrid Coenen. "Het is nog te vroeg om iets definitiefs over de situatie in Friesland te zeggen maar dat we dit jaar al twee hebben gevonden is zorgwekkend. Het produceren van synthetische drugs is levensgevaarlijk, er is brand- en explosiegevaar. Dus die labs moeten er niet zijn."

De politie roept de hulp van burgers in om labs op te sporen. "De locatie kan overal zijn, maar in het algemeen zitten ze op minder zichtbare plekken, zoals een afgelegen boerderij.

Tips

De politie zet vol in op onderzoek, maar ook toeval en tips zijn belangrijk. "We hebben mensen nodig voor tips. Dus we vragen de mensen om alert zijn, als ze iets verdachts in hun omgeving zien, bijvoorbeeld activiteit op rare tijden, of ze ruiken een chemische lucht, bel dan de politie.

Tips doorgeven kan op telefoonnummer 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.