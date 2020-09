Doorstart voor Dalstra Reizen wordt lastig

"Dat wordt nog wel een uitdaging in de huidige reisbranche die last heeft van de coronacrisis", zegt Ide Jan Woltman, curator van Dalstra Reizen. "Maar het is niet onmogelijk. Mogelijk komt er een splitsing in het soort reizen, maar daar kan ik nog niet veel over zegen. De meeste bedrijven moeten het van activiteiten in de zomer hebben, met de winter voor de deur maakt het er ook niet makkelijker op."

Meestal melden andere partijen zich vaak zelf na een faillissement. "Dat wachten we eerst af en anders zullen we zelf op zoek gaan."