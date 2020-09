Nieuwe Drachtster zwembad De Welle komt aan Sportlaan; einde aan discussie van tien jaar

Het plan moet worden worden uitgevoerd door wethouder Felix van Beek die dus zag dat zijn eigen plan werd weggestemd. Hij is wel tevreden. "Het was een netjes debat, we hebben een goede keuze gemaakt. Met de locatie Tussendiepen hadden we een hogere ambitie, voor heel Smallingerland. Maar het gaat om het belang van de gemeente, wat is daar de beste locatie voor. De Sportlaan is ook een goede locatie. Het wordt een prachtig geheel en de omgeving is ook enthousiast."

Nu gaat de gemeente gauw verder met het plan van aanpak. Het duurt nog wel tot 2023 of 2024 voordat het nieuwe bad er is.