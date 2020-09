Oudega (Sm.) krijgt een monument voor kinderen die stil ter wereld kwamen

Bij de Protestantse Stichting Sint-Agathakerk in Oudega vinden ze dat het tijd werd om stil te staan bij de kinderen in het dorp die stil ter wereld zijn gebracht. Familie Van Hall uit het dorp kwam bij de gemeente met het idee voor de steen. "We hebben het er toen over gehad en vonden het een goed idee. We hoorden toen ook meer mensen uit het dorp die hier mee te maken hebben", vertelt Arjen Bosgraaf van de Sint Agathakerk. "Kunstenaar Roelie Woudwijk uit Opeinde is toen gevraagd om een monument te maken."