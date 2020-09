Raad Leeuwarden wil De Harmonie en Neushoorn dwingen tot meer samenwerking

De organisaties moeten volgens de partijen op korte termijn verkennen of het mogelijk is om tot een andere organisatievorm te komen. Wel moet het merk Neushoorn in stand blijven. Beide merken hebben een bekende naam, en zouden daar sterker van moeten worden. De bevindingen zouden voor 1 januari 2021 aan de raad gepresenteerd moeten worden.

Eerdere samenwerking niet succesvol

Neushoorn is al gedwongen tot reorganisatie vanwege het coronavirus. De directeur van Neushoorn vertrekt op 1 november. Er is al een aantal jaren gesproken over samenwerking tussen De Harmonie en Neushoorn, maar dat heeft nog geen succes gehad. Een bestuurlijke fusie zou niet meteen financiële voordelen hebben, maar op de langere termijn zou het wel een mogelijkheid zijn volgens een rapport van bureau KplusV.