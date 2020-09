Weigeren terras in Lemmer had te maken met parkeerplaatsen

In 2015-2016 is het centrum opnieuw ingericht, en na het sluiten van De Wildeman was er eerst geen vraag meer naar een terras. Later ging De Wildeman weer open. Een terras zou nu echter in strijd zijn met het bestemmingsplan.

In het toeristenseizoen zouden er door het maken van een terras acht parkeerplekken vervallen, zonder dat daar plekken tegenover gezet worden. Dat is vervelend voor winkelend publiek en omwonenden, zegt het college. De gemeente wil nu eerst het parkeeronderzoek dat in Lemmer gedaan wordt afwachten. Pas daarna wil de gemeente eventuele mogelijkheden opnieuw onderzoeken.