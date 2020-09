Ooststellingwerf krijgt jeugdgemeenteraad: kinderen maken kennis met politiek

Op de dag van de jeugdgemeenteraad moeten de leerlingen aan de slag met allerlei elementen van de politiek. Ze krijgen uitgelegd wat precies de rol van de burgemeester, het college en de raad is. Ook leren ze hoe belangrijk het is om mee te denken en mee te praten over wat er in de raadszaal besproken wordt.

Democracity

De gemeente maakt in ieder geval 9.300 euro vrij voor twee jaar, en daar komt nog een bedrag bij voor een winnend idee. De 16 basisscholen wordt verder aangeboden mee te doen aan het spel Democracity. Daarbij kunnen leerlingen spelenderwijs meedenken over het inrichten van een stad, met woningen, sportvoorzieningen, scholen, groen, enzovoort. Daarvoor moeten ze politieke partijen oprichten, debatteren en het met elkaar eens worden.