Tim Douwsma: "We ontkennen corona niet. De hashtag is niet goed gekozen"

Douwsma vindt het wel mooi dat er zoveel ophef is ontstaan over het initiatief, dat bij de actiegroep Viruswaarheid vandaan komt. Met die actie keert een aantal bekende Nederlanders zich tegen de coronamaatregelen van de overheid. "Kritische artsen en wetenschappers en mensen in de zorg vinden het goed wat we zeggen. Er zijn veel vragen. En kritische geluiden worden niet gehoord."

Kritiek op actie

Arts-microbioloog Anne-Marie van Elsacker was niet te spreken over de actie. "Kort gezegd vind ik de actie onverantwoord. Ik snap heus dat men genoeg heeft van het virus. Dat hebben we allemaal. Maar het is er. En we zullen onze maatregelen toch moeten blijven nemen om al die ziekte en sterfte te voorkomen."