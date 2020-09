Sneker wijk Het Eiland op de kop: huurwoningen moeten duurzamer

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân legt uit dat het combineren van werkzaamheden de bedoeling is: "In Het Eiland in Sneek staan ruim 900 woningen, die willen we van het aardgas af. En juist hier omdat Elkien van plan was om 321 woningen wilde opknappen en verbeteren. Dan is het slim om dingen te combineren."

Wethouder Mark de Man vult hem aan: "Het gaat om alle woningen in de wijk. We hebben een aantal onderzoeken laten doen, de plannen worden nog uitgewerkt. We willen ook van inwoners horen wat ze willen. We hebben een klimaatopgave, dus we willen in 2030 de boel klaar hebben. Dat kan, want we hebben ook te maken met grote spelers." Daarmee bedoelt hij de woningcorporaties, die honderden woningen in de wijk hebben.