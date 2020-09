Friese energiewaaier moet gemeenten en dorpen helpen met energietransitie

De energiewaaier is gemaakt als hulpmiddel in het teken van de Friese Energie Strategie RES. De waaier is vooral bedoeld voor de 18 Friese gemeenten en gemeenteraden, maar iedereen met belangstelling voor het opwekken van duurzame energie kan ermee aan de slag. De werkgroep die de Friese energiewaaier voorbereid heeft, vindt het instrument ook erg geschikt voor dorpsbelangen en energiecoöperaties.

Voorbeelden

Voorbeelden van een paar ideeën in de Fryske Energie Waaier zijn:

* Een tijdelijk zonnepark op een uitbreidingslocatie. Veel bedrijven, steden en dorpen hebben wel een lap grond over, bedoeld voor toekomstige uitbreiding. Zo'n stuk grond kan heel goed tijdelijk ingezet worden voor een verplaatsbaar zonnepark. Je moet zo'n terrein dan niet helemaal vol zetten, maar het in combinatie met groen doen, zodat het ook aantrekkelijk blijft als het zonnepark weer weg moet.

* Het energieke (boeren)erf): Een boerenbedrijf met een eigen windturbine en een kleinschalig zonnepark. Als je zoets met een aantal boerenbedrijven in een streek doen, kan Liander het netwerk daarop aanpassen en dan hoeft dat niet voor één boerenbedrijf apart. Dat is belangrijk, want op sommige plekken in het buitengebied is het netwerk dun.

* Zonne-energie op oude gaswinlocaties. De komende jaren worden verschillende gaswinlocaties afgebouwd. Wat dan vaak overblijft zijn een paar hectare asfalt, waar verder niks mee gedaan wordt. Er is nog meer onderzoek nodig, maar in principe is zoiets goed mogelijk, op voorwaarde dat het netwerk het aankan.