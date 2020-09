Friesland Lease is Friese ondernemer van het jaar

Andere finalist: Metaalbedrijf Oreel

Metaalbedrijf Oreel in Hallum was ook voorgedragen. Daar worden producten gemaakt ter grootte van een dubbeltje tot grote platen van wel 3,5 meter breed. Het gaat om halffabricaten die bij de klant in elkaar gezet worden. Oreel levert behuizingen voor machines in de productiestraat in de zuivel- en landbouwindustrie, bijvoorbeeld sorteermachines voor fruit. Wat Oreel bijzonder maakt is dat ze multi-inzetbaar personeel hebben, zodat ze in korte tijd maatwerk kunnen leveren aan de klant, zegt teamleider Klaas Jan de Goede. Bij Oreel werken ze niet alleen met zware machines, maar ook met computergestuurde machines.