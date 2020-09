Snotneus? Geen reden meer om lessen te missen

Na de herfst allemaal live

Voor het Stellingwerf College is dit een uitkomst. Uit een evaluatie met de leerlingen bleek dat fysiek les hebben in het lokaal het meest gemist werd.

Directeur Sonja van der Wijk zag meteen al in dat camera's een uitkomt waren. "Die waren alleen dit voorjaar bijna volledig uitverkocht. Voor de zomer hebben we ze aangeschaft en nu kunnen we er goed mee werken in de les."

Als het werkt, is het de bedoeling dat na de herfstvakantie alle lessen waar uitleg bij nodig is of waar iemand een presentatie moet geven, op internet te zien zijn.

Er is nog een voordeel, zegt Van der Wijk: "Het voorkomt dat personeel werk dubbel moet doen. Anders geef je eerst fysiek les en dan later doe je dezelfde uitleg nog een keer online. Dit neemt veel minder tijd en dus minder werkdruk."

Meer scholen

Andere middelbare scholen zijn ook bezig met soortgelijke systemen. Het CVO Súdwest-Fryslân, waar onder anderen het Marne College in Bolsward onder valt, is aan het bekijken wat het best werkt. In Leeuwarden worden binnenkort lessen van het Beyers Naudé ook gestreamd.

Het werkt ook andersom. Mocht de docent een snotneus hebben of verkouden zijn, kan hij of zij over de stream lesgeven aan leerlingen in de klas. Er zit dan wel een assistent bij om alles in goede banen te leiden.