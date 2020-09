Nationale Buitenlesdag: school 't Wad in Harlingen opende nieuw schoolplein

Dat 't Wad meedoet, is niet zo gek. Want de school heeft een nieuw schoolplein laten aanleggen. Dit groene schoolplein is dinsdag geopend door een wethouder van gemeente Harlingen. De docenten zijn enthousiast over de buitenlesdag. "Ik vind het wel heel leuk. Juist bij jonge kinderen is het belangrijk dat ze in beweging zijn. Het is leuk dat het een jaarlijks terugkerend evenement is."

Ruim 90 procent van de docenten is landelijk te spreken over het initiatief. Frisse lucht, beweging en in speelse manier van leren moeten ervoor zorgen dat kinderen beter presteren. Eigenlijk zou de Nationale Buitenlesdag al op 7 april zijn geweest, mar vanwege het coronavirus was het uitgesteld.