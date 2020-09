UNIS Flyers komt 120.000 euro tekort: bezuinigen, loon inleveren en donaties

UNIS Flyers-voorzitter Henk Hoekstra: "Het is een berekening die gemaakt is na de situatie in maart, toen corona kwam en wij met de competitie moesten ophouden. Twee dagen voor de halve finale lag de boel stil. Wij verdienen het meeste geld met die laatste wedstrijden, maar die konden we niet spelen. Er zijn allemaal steunmaatregelen, maar niet voor ons als club. Normaal stopt de boel op 1 april, dan zijn er geen activiteiten meer. Dus we konden ook niet bewijzen dat we veel minder verdienden. Subsidieregelingen daar komen we jammer genoeg dus niet voor in aanmerking."

Meer dan 120.000 euro tekort

De club heeft ook te maken met beperkingen door de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld in het stadion. "Maximaal kunnen er zo'n 650 mensen bij een wedstrijd zijn, anders zouden dat er gemiddeld 1.800 man zijn. Dus we missen inkomsten. We krijgen inkomsten uit sponsoren en publiek. Alles bijeen: je komt zo'n 120-125.000 euro tekort. Dat betekent dat wij actie moeten ondernemen of we moeten accepteren dat we een divisie omlaag moeten. Dan raken we veel kwijt wat we opgebouwd hebben. Dat willen de spelers ook niet."

Bezuinigen, loon inleveren en donaties

Daarom probeert de club geld bijeen te krijgen. "Allereerst door te bezuinigen, bijvoorbeeld op het eten en andere luxe, dan kun je een derde besparen. Ten tweede hebben wij de spelers gevraagd om salaris in te leveren. Daar lijken we wel uit te komen. En dan blijft er nog wat over, zo'n 37.500 euro. Dat willen we bij sponsoren en fans vandaan halen. We zitten na een dag op zo'n 12.000 euro, dus dat lijkt netjes. Maar we moeten het wel binnen krijgen, alleen zo kunnen we blijven spelen op BeNeLeague-niveau. Op 1 november moeten we aangeven of we spelen of niet, dus 30 september is echt de deadline. Maar het is nog niet klaar."

Thialf en Flyers zakelijk een eind uit elkaar

Bij de problemen komt nog eens de verhoogde huur van Thialf. "We hebben deze week nog een gesprek met Thialf deze week. Thialf heeft ook financiële problemen, daarom moeten we 10 procent meer huur betalen en de schoonmaakkosten worden doorberekend. Het zou ieder jaar 15.000 euro moeten kosten, dat is voor ons niet reëel. De gesprekken gaan in harmonie, maar zakelijk gezien staan we aardig uit elkaar."