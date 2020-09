Fries Landbouwmuseum heeft intussen 53 sponsoren bij elkaar gebracht

Aan het Fries Landbouwmuseum wordt ook het Nationaal Veeteelt Museum toegevoegd. Volgens de sponsoren gaat zonder structurele financiële steun de unieke agrarische erfgoedcollectie verloren.

Dat is ook wat verzekeraar Ynte Kuindersma uit Joure aangeeft, die zich onlangs heeft aangesloten bij de sponsorgroep. "Kennelijk heeft de provinciale overheid niet in de gaten hoe belangrijk en waardevol die collectie is. Wij laten zonder het Fries Landbouwmuseum een deel van onze geschiedenis vervagen. Bovendien draagt het museum bij aan educatie en wordt de aandacht gevestigd op het nut van de boer voor onze economie en voor de omgeving," zegt Kuindersma.