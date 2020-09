Van asbestdak naar zonnepaneeldak: steun voor aanpak van grote daken

De provincie wil af van daken die van asbest zijn gemaakt. In plaats daarvan wil provincie Fryslân het liefst daken met zonnepanelen. Om dat voor elkaar te krijgen, is er 150.000 euro beschikbaar gesteld. Met dat geld moeten asbestdaken omgebouwd worden naar zonnedaken. Het geld is bedoeld voor energiecoöperaties en eigenaren van grote daken, zoals boeren. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 400 asbestdaken aangepakt, maar dat is nog geen 6 procent van het totaal.