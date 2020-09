Dichter van Fryslân Nyk de Vries begint scholentoernee in Wolvega

Met de literatuur-dichtles in de bovenbouw havo/vwo wil Nyk de Vries wijzen op de schoonheid van literatuur en waarom het zo mooi kan zijn. "Ik begint een verhaal over spijkers en over mijn vader. Daarmee wil ik laten zien dat het niet over verheven dingen gaat, maar over gewone dingen. De wereld in de boeken kan je iets leren over je eigen wereld."

De leerlingen van het Terra Wolvega vonden de les 'leuk en leerzaam'.