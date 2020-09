Vroege veerboot naar Holwerd raakt aan de grond bij passeren baggerschip

Aansluitend was het wachten op hoog water om weer los te raken. "Niks aan de hand", is het commentaar van directeur Ger van Langen van Wagenborg. "De vaargeul is ter plekke erg smal, en er is geen schade."

De passagiers, vooral Amelanders, zijn na een reis van meer dan twee uren aan de wal afgezet. Daarna kon de veerboot Sier ook weer verder varen.