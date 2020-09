Manager Tim Douwsma: "#ikdoenietmeermee: tegengeluid laten horen"

Arts doet straks ook niet meer mee?

De protestactie heeft veel reacties opgeleverd op sociale media. Zorgpersoneel haalt hard uit naar de artiesten. "Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de ic", zo zegt een verpleegkundige. Ook cabaretier Claudia de Breij is verbijsterd over de actie. "Mogen de artsen als jij hulp nodig hebt dan ook zeggen #ikdoenietmeermee?"

Oplopend aantal besmettingen

De oproep komt op het moment dat het aantal besmettingen in ons land snel toeneemt. Maandag meldde het RIVM 2223 nieuwe coronabesmettingen in Nederland. In Fryslân werden zondag 45 nieuwe besmettingen gemeld. Dat was het hoogste aantal ooit in onze provincie op één dag.