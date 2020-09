Stichting Nijkleaster vraagt hulp van publiek voor boek over kunstenaar Jentsje Popma

Om dat overzicht te maken, is het belangrijk dat er volgend jaar een boek komt. Daarvoor roept de stichting de hulp in van mensen in Fryslân. Nijkleaster hoort graag van mensen waar werk van Popma hangt, en wat het verhaal daarachter is. Het gaat dan vooral om schilderijen van particulieren. "Dat kunnen we niet zo makkelijk op het spoor komen."

Signatuur

Het werk van Popma is goed te herkennen aan zijn bijzondere manier van ondertekenen. "Dat doet hij als de verf nog nat is. Hij krast dan zijn naam in de verf. Dat is een heel herkenbaar onderdeel van zijn schilderijen."