Nieuw schaatsseizoen in ijsstadion Thialf van start

Bij het schaatsen zelf is er niet veel veranderd, vertelt directeur Marc Winters van Thialf. "Tijdens het sporten hoef je geen rekening te houden met de afstandsregels; dat geldt in dit geval natuurlijk ook voor het schaatsen", volgens Winters. "Maar een van onze grootste uitdagingen is om de bezoekersstromen uit elkaar te trekken."

De centrale hal van Thialf is normaliter een mooie ontmoetingsplaats, maar met de coronamaatregelen is dat veranderd. Alleen mensen die gaan schaatsen zijn welkom in de hal. "Vorige week hadden we al schaatslessen", vertelt Winter. "De ouders wordt dan gevraagd in de horeca te wachten, of buiten. Je wilt zo weinig mogelijk mensen binnen hebben, als ze niet op het ijs hoeven te staan."

Reserveren

Mensen die binnenkort weer het ijs van Thialf willen opzoeken, moeten dat wel van tevoren aangeven. Een kaartje kopen aan de kassa is er niet meer bij. "De meeste mensen zijn dat nog wel gewend, maar dat kan nu absoluut niet. Mensen moeten reserveren, dat kan online."

Winters heeft zin in het nieuwe schaatsseizoen, maar roept mensen op zich te houden aan de maatregelen. "Onze grootste zorg is dat we twee weken dicht moeten door een uitbraak."