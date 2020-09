Dieke Broersma blij met ontwikkelingen in alzheimeronderzoek: "Elke ontwikkeling is er één"

"Dirk is nog gewoon in ons dagelijks leven. De ziekte blijft ook wel een rol spelen. Dementie is veel in het nieuws. Ik ben er zelf ook steeds mee bezig omdat ik het belangrijk vind dat er aandacht voor is. Ik wil nog steeds voortzetten waar Dirk mee begonnen is."

Deze periode is voor Dieke ook weer een 'markering'. Ze verlaat het huis waar ze lang met Dirk heeft gewoond en verhuist naar een woning wat dichter bij het centrum van Drachten. "Het is weer tijd voor een nieuwe stap", zo zegt ze.

"Je moet hoop houden en dat medicijn komt er"

Op de vraag of en wanneer er een medicijn op de mark komt voor alzheimer zegt Dieke dat ze altijd hoop heeft. "Ik zie altijd die stip aan de horizon. In de jaren '70 en '80 was je met hiv/aids ook ten dode opgeschreven en moet je nu eens zien. Je moet hoop houden en dat medicijn komt er."