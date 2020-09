Bezorgdheid over bouw nieuw Cambuurgebied bij buurtbewoners: hoeveel overlast komt er?

Volgens wethouder Hein de Haan zijn de werkzaamheden van het Europaplein anders dan nu. "Daar hebben we toen van geleerd en we willen nu ook beter met de burgers in overleg."

Overlast is moeilijk te voorkomen

De overlast die mensen precies nu kunnen krijgen nu ze thuiswerken, vindt De Haan vervelend, maar die zijn niet te voorkomen. "Als er gebouwd wordt, kan men nu eenmaal overlast krijgen. Dat is lastig om te voorkomen. We doen uiteraard ons best om die tot het minimum te beperken, maar volledig weghalen is niet realistisch."

Over drie weken begint de bouw van de supermarkt en de fastfoodketen. Die moeten in maart klaar zijn. In de tweede fase begint de gemeente met de bouw van het nieuwe Cambuurstadion. "Wanneer dat precies is, kunnen we nu nog niet zeggen."