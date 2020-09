SC Heerenveen verhuurt Runar Espejord aan Noorse club

Espejord maakte vorig seizoen in de winter de overstap van Tromsø naar Heerenveen. Hij kwam acht keer in actie.

"Door fysieke omstandigheden en het vroegtijdig beëindigen van de eredivisie door corona, heeft Runar niet veel gespeeld. De komende drie maanden kan hij in een vertrouwde omgeving weer aan spelen toe gaan komen om weer wedstrijdritme op te doen. We hebben er vertrouwen in dat Runar in januari weer aansluit bij de groep", liet technisch manager Gerry Hamstra van SC Heerenveen weten.

Espejord speelde eerder al 107 officiële wedstrijden voor de Noren. Hij maakte daarin 25 doelpunten.