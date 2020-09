Hulp van schoolkinderen gevraagd voor insectenhotel van 20 meter bij Burgum

"Een insectenhotel is een plaats waar insecten kunnen rusten en eten en zich kunnen vermeerderen. Daar is nu te weinig plaats voor", zegt Theunis Pietersma, bestuurslid van Plak foar Elkenien. Het idee is dat het een educatief project wordt voor schoolkinderen. "Bureau Altenburg en Wymenga uit Feanwâlden heeft twee van de twintig meter gevuld en nu roepen we anderen op om met ideeën te komen en materiaal te brengen, zoals pijpjes en bamboe."

De stichting heeft zes scholen aangeschreven en de muur in segmenten van ruim twee meter verdeeld. "Op 30 september is de opening en klassen kunnen stukken inrichten en adopteren. Zo kunnen ze spelenderwijs zaken leren."

Ook worden er 46 nestkasjes opgehangen en zijn er lesprogramma's bij, onder andere over de ijstijd.