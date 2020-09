Willeke Alberti zingt voor bewoners Erasmus in Leeuwarden op Wereld Alzheimer Dag

Blije mensen

"Schitterend! Elk jaar weer dat ik het mee mag maken!" Mevrouw Maria Hart danst niet meer, maar ze geniet volop. "Dat deed ik vroeger wel hoor, ik heb op dansscholen en overal gezeten. De horlepiep, en ook op hits van Willeke Alberti en natuurlijk Sjaan van de Jordaan. Maar dat doe ik niet meer, als ik val dan heb ik een gebroken been en dat geneest bijna niet meer. Anders dan flikker ik tegen de grond, heb ik die ellende weer. Moet je weer nieuwe tegels kopen, nee, dat doe ik niet meer."

Een andere bewoner heeft een mooie tijd: "Prachtig, heel mooi." Ook zij danste niet, maar met andere redenen dan mevrouw Hart. "Nee, daar begin ik niet aan, want ik heb helemaal geen maatgevoel, dat doen we niet." Maar wel tevreden. "Ik vind het geweldig, ja."

Ook zangeres Willeke Alberti vond het mooi. "Het was fantastisch. Met het mooiste weer dat je maar kunt wensen. Mensen waren zo blij, en daar word ik ook heel blij van. Het is net of zijn ze weer 18. Dat heb ik zelf ook wel een beetje. Waar we ook komen, je merkt dat muziek zo ontzettend belangrijk is voor mensen. Alzheimer is natuurlijk een ziekte die steeds meer voorkomt, ook bij steeds jongere mensen. Waar komt het vandaan?"

Hoe is het voor haar om in deze tijd een concert te geven? "Je mag mensen niet aanraken, maar de warmte die je aan elkaar geeft, is nog steeds aanwezig. Daar word ik zo ontzettend blij van", zegt ze blij.