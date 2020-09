TOP Vakanties ligt stil door corona: beraden op de toekomst

"We kunnen niet alleen de vakanties niet rondkrijgen met de anderhalvemeter, maar het is ook nog zo dat mensen met een verstandelijke beperking niet gewend zijn om afstand te houden. Ze knuffelen elkaar regelmatig. We kunnen niet de garantie geven aan ouders dat ze het virus niet oplopen. Mocht dat wel gebeuren, dan hebben we een probleem", zegt voorzitter Bob Velthuis.

De laatste jaren waren er al minder gasten. "Organisaties gaan liever zelf met de cliënten op vakantie en het wordt ook lastiger om gekwalificeerde vrijwilligers te vinden. Door wetten in ons land moet dat, dat betekent dus dat als iemand met suikerziekte meegaat, er ook een vrijwilliger bij moet die de bevoegdheid heeft om daarmee om te gaan."

Aan opheffen denkt Velthuis niet, ze willen kijken naar een andere invulling voor de toekomst. "Wat kunnen we wel doen en we zoeken contact met andere organisaties in de buurt." Binnenkort zullen ze met de vrijwilligers kijken naar de mogelijkheden. "Eind oktober nemen we een besluit over hoe nu verder."