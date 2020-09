"Joey Veerman? Die jongen is fabuleus"

"Gewoon je bek houden als je er zit, naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen." Minister-president Mark Rutte is maandag duidelijk over het zingen in voetbalstadions. Hij hoopt dat het klaar is en dat fans zich gewoon stil houden. Onze sportverslaggevers zien dat supporters dat tot nu toe niet doen. "Het gebeurt overal. Het was zaterdag bij Fortuna zo, het was bij TOP Oss zo dat er ploegjes bij elkaar zaten, mensen geen afstand hielden en er gezongen werd", vertelt Andor Faber.

Juichmomentje

Het mag niet, maar Arjen de Boer kan zich wel voorstellen dat fans zich laten gaan. "Als het de laatste minuut is en je favoriete club scoort de winnende, dan kan Rutte wel zeggen dat je 'je bek moet houden', maar dan kan ik me voorstellen dat je een klein juichmomentje hebt. En als je dat niet wil, moet je gewoon zeggen: we voetballen zonder publiek." Daar sluit Geert van Tuinen zich bij aan: "Als het consequenties heeft, is het de consequentie dat er geen publiek meer bij mag."