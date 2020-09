VIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei': het verhaal van Rob

Hoe moeilijk is het om na een behandeling terug te keren in de maarschappij? We horen het in de serie Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei. Daarin zoekt programmamaker Miranda Werkman naar de verhalen van de mensen achter de deuren van GGZ Friesland. Deze maandag de vierde aflevering, over Rob. Hij wilde niet meer verder met zijn leven.