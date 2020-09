Juichverbod bij voetbalwedstrijden lastig te handhaven: "Voetbal is emotie"

Enige tijd geleden werd er een 'juichverbod' ingesteld bij voetbalwedstrijden. Supporters mogen sindsdien niet meer schreeuwen of juichen. In de tweede speelronde in de eredivisie afgelopen weekend hielden voetbalsupporters zich echter lang niet overal aan de regels. Rutte noemde dat "dom": "Want zo krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op", zo zei de premier.

"Voetbal is emotie"

Kees Elzinga van supportersvereniging Kern van Cambuur merkt dat het nog niet zo makkelijk is om dat verbod te handhaven in een voetbalstadion. "Voetbal is emotie en zeker als je club scoort of een mooie actie heeft, is het wel heel moeilijk om je mond te houden."

Volgens Elzinga is het naief om te denken dat er niet gezongen of geroepen zal worden in de voetbalstadia. "Ik denk dat Rutte dat zelf ook wel weet, maar hij zal dit vanuit zijn positie wel moeten zeggen. Het is ook een stuk emotie en beleving. Fans willen hun club optimaal ondersteunen."