Makelaars ervaren geen 'coronadip': "Het is alleen maar drukker geworden"

Gosse Miedema is makelaar bij Miedema Makelaars in Leeuwarden. "We hebben niets van corona gemerkt, het is alleen maar drukker geworden. Er werd gezegd dat we een dipje zouden krijgen, maar die hebben we nooit gehad. Er is schaarste op de markt, dan blijven de prijzen hoog. Er wordt zels over de vraagprijs heen geboden. Dat komt omdat er veel minder aanbod is."

Populaire wijk

Eén van de populaire plekken is de Leeuwarder wijk Aldlân. "Er komen op een Open Huis wel zo'n twaalf bezoeker waar zo'n vier biedingen op komen. En dan komt het ook wel voor dat er zo'n acht tot twaalf procent overboden wordt op de vraagprijs. In de stad is het een gekkenboel, in de dorpen ligt de vraag wat lager."

Voor starters is het lastig om een huis te kopen. "Je moet al bijna minimaal met z'n tweeën zijn, anders krijg je bijna geen hypotheek."