Matthijs uit Sneek neemt Amerikaanse YouTuber in huis na scheepsbreuk

Ondertussen verblijft Evenson alweer een tijdje bij Matthijs thuis op zolder. Matthijs: "Het was wel een beetje spannend natuurlijk, want je kent elkaar niet." Toch kwam het meer dan goed. "Hij is heel relaxt, helpt in het huishouden, heeft gisteren vis voor ons gekookt. Zo nu en dan speelt hij gitaar voor onze baby. Dus dat gaat heel goed!"

Gecharmeerd van Fryslân

Voor Evenson zelf is het ook een heel avontuur. 'Ik ben heel blij! Ik probeerde al meer dan een maand bij mijn boot te komen, maar met het coronavirus was dat heel moelijk', vertelt hij. Van Fryslân is de Amerikaan wel gecharmeerd. 'Het is prachtig! Ik houd van Sneek. Het is een mooie omgeving.'

Over twee weken is de quarantaine voorbij en vervolgt Evenson zijn reis naar de Cariben. Maar daar eindigt het contact niet. Naar alle gedachten heeft het tweetal een vriendschap voor het leven opgebouwd. "We hebben een uitnodiging gekregen om een week of twee met hem mee te varen op zijn boot", aldus Matthijs. Volgens hem zullen hun wegen zeker weer kruisen.