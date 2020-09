Twee Nederlandse titels voor Tristan Bangma: "Beter dan verwacht!"

In de wedstrijd op de weg pakten Bangma en Bos ook voor de tweede keer de titel. Vorig jaar deden ze dat voor het eerst.

"We zijn iets over de helft weggereden en de voorsprong werd steeds groter. Eerst twintig seconden en uiteindelijk was het zelfs iets meer dan een minuut", zegt de Donkerbroekster. Hij is wel verbaasd over het niveau dat ze haalden. "Ik kan merken dat ik een stap heb gezet dit jaar."