Drie maanden cel voor inbreker in Drachten die over het dak vluchtte

Een inbreker die begin augustus werd opgepakt na een achtervolging over de daken in het centrum van Drachten moet drie maanden de cel in. Hij was op het dak gevlucht nadat hij ingebroken had bij een kledingwinkel aan de Zuiderbuurt. In een tas, die hij verloor toen hij op een balkon sprong, zaten sieraden die hij bij de kledingwinkel had gestolen.