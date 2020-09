Maand cel voor Leeuwarder draaideurdief (38)

Eind mei vorig jaar had de vrouw bij een drogist in Leeuwarden parfum gestolen. Twee weken eerder had ze bij een andere drogist ook al cosmetica meegenomen zonder te betalen.

De vrouw zegt zich er niet veel van te kunnen herinneren. Ze was op dat moment zwanger en zei tegen de rechter dat ze de gestolen goederen naar alle gedachten wilde verkopen om spullen voor haar kind te kunnen kopen. De Leeuwarder kwam vaker met de politie in aanraking, meestal voor winkeldiefstal.

Reclasserring

Ze moet binnenkort weer voor de rechter verschijnen omdat ze goederen heeft gestolen bij een kledingwinkel. De reclassering zegt dat ze er geen vertrouwen in hebben dat de vrouw weer op het rechte pad komt. Ze was namenlijk niet ingegaan op hun uitnodigingen om op gesprek te komen.

De officier van justitie eisde een celstraf van een maand. De rechter nam die eis over. "De enige manier om bij u in het hoofd te krijgen dat dit absoluut niet kan is een gevangenisstraf", zei de rechter.