VIDEO: Aaitoer van Museum Martena maakt kans op prijs

Het wordt spannend voor Museum Martena in Franeker in de finale van de RAAK Stimuleringsprijs 2020. Het museum heeft de meeste stemmen op dit moment en maakt kans op 30.000 euro om hun Aaitoer aan te leggen. De prijs is een initiatief van een aantal organisaties, die musea toegankelijker willen maken voor mensen met een visuele beperking.