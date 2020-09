OM: Iran niet betrokken bij aanval op Koerd bij station Leeuwarden

Er zijn geen sterke aanwijzingen dat Iran in het verleden betrokken was bij aanslagen op Iraniërs in Nederland. Ook nu zijn er vermoeden van, maar het OM laat weten dat er geen aanwijzingen zijn gevonden van "statelijke inmenging", en dat dat scenario wel "nadrukkelijk is meegenomen in het onderzoek".

Bekentenis afgelegd

De verdachte heeft volgens justitie een bekentenis afgelegd en verklaard dat hij een persoonlijk motief had. Meer daarover is niet bekend. Aankomende donderdag is in de zaak een eerste pro-formazitting. De recherche is nog bezig met het onderzoek en wil nog met een aantal familieleden van het slachtoffer praten. Het OM is van plan om aan te dringen op een psychologisch onderzoek.