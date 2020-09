VVD-fractie steunt plan voor jongerenwoonvorm Sint Nicolaasga

De VVD-fractie van De Fryske Marren steunt het plan voor een jongerenwoonvorm in de voormalige basisschool De Beuk in Sint Nicolaasga. Voor de voormalige school wordt een nieuwe invulling gezocht. Eén van de plannen is om er een woonvorm voor jongeren met een handicap van te maken. Een plan dat raadsleden Ivo de Wolff en Albert van Keimpema erg aanspreekt.