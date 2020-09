Politie zoekt naar vermiste moeder (31) en zoontje (3)

Sinds donderdag kan Kingma's familie geen contact meer met haar krijgen. "Op de omstandigheden kan ik niet ingaan. Maar wij hebben verschillende methodes ingezet om erachter te komen waar Evelien en Jaylano zijn", zegt Bert Sietzema van politie Noord-Nederland. Tot nu toe zijn Evelien en Jaylano echter nog niet gevonden.

Aanknopingspunt

De politie schakelt nu daarom de hulp in van het publiek. "Dat doen wij niet zomaar, omdat het nogal een inbreuk is op de privacy. Maar wij hopen dat het resultaten brengt." Volgens Sietzema zijn er al wat tips binnengekomen. "Wij hopen dat daar een aanknopingspunt bij zit."

Bij een tankstation langs de A28 tussen Hoogeveen en Meppel is zaterdagavond een auto aangetroffen die mogelijk wat te maken heeft met de zaak. Daarnaast worden de camerabeelden uit diezelfde omgeving bekeken.

Contact met politie

Mensen die meer weten over de vermissing of tips hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Mensen die denken moeder en zoon te zien, mogen ook direct contact opnemen via alarmnummer 112. Er is ook meer informatie te vinden over de vermissing op de website van de politie.