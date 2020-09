Was Maria in de bijbel 'swanger', 'swier' of 'yn ferwachting' van Jezus?

Was Maria in de bijbel 'swanger', 'swier' of 'yn verwachting' van Jezus? Het is één van de taalvragen waar de stichting YFKE-FBO over nadenkt in aanloop naar de nieuwe Friese bijbelvertaling. Op 30 oktober organiseert de stichting een studiemiddag met als centrale vraag: in welk Fries moet de bijbel worden vertaald?