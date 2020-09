Grafsteen Eise Eisinga weer op z'n plek in Dronrijp: "Dit is fantastisch"

In de tijd dat de grafsteen weg was voor restauratie, lag er een metalen plaat op het graf met de foto van de grafsteen erop. Op die foto was ook de wiskundige som te zien die Eise en zijn broer op het graf, dat oorspronkelijk voor hun vader was, hebben laten zetten.

"De oplossing van de som is hoe oud Eisinga's vader was toen hij overleed, en ook in welk jaar dat gebeurde. Het is iets dat in die tijd vaker voorkwam, omdat wetenschappers graag hun kennis met de wereld wilden delen zodat 'de gewone mens' zich er ook voor zou interesseren", vertelt Adrie Terlouw van de Werkgroep Historisch Dronrijp.

Restauratiewerk van het restauratiewerk

De steen is in 2011 ook al gerestaureerd, maar dat ging toen niet helemaal naar behoren. "Eigenlijk is de steen beschadigd geraakt. De letters die waren verdwenen, zijn er toen met kunststof opgeplakt, maar die letters waren niet helemaal hoe ze moesten zijn en ze zaten ook niet goed vast. Het ging dus weer heel hard achteruit", aldus Terlouw.

"Wat we nu hebben gedaan, is de verf waarmee de letters op de steen staan, bijwerken. De slijtage van weer en wind blijft dan wel zichtbaar, maar dat kan bijna niet anders gezien de periode dat de steen hier al ligt. Er komt nu dus een glasplaat overheen om de grafsteen te beschermen."