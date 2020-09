GGD Fryslân: "Nog nooit zo veel nieuwe Friese coronabesmettingen"

Zondag stond de teller van het aantal Friese coronabesmettingen op 27, vrijdag op 22. Ook dat aantal lag al hoger dan voorheen. Maar zondag was er dus een recordaantal met 45 nieuwe gevallen. "Dat is wat er normaliter in één week bijkomt", zei woordvoerder Marcel de Jong van GGD Fryslân. "De meeste nieuwe besmettingen zijn in Leeuwarden."

Signaalwaarde

Met de nieuwe besmettingen zitten we in Fryslân nog net niet op de zogenaamde 'signaalwaarde'. Deze signaalwaarde is een soort van alarmbel, die door het ministerie van Volksgezondheid is vastgesteld. In Groningen is er al wel sprake van deze signaalwaarde. "Het is hier in Fryslân nog net niet zo erg dat extra maatregelen noodzakelijk zijn", zegt De Jong.