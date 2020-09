NDC noemt weigeren Friestalige bijdrage FNP 'misverstand'

Politieke partijen kunnen al jarenlang bij toerbeurt kopij aandragen voor de rubriek 'De Spreekbuis', die de krant publiceert. Er is net een nieuwe hoofdredacteur gestart, die niet op de hoogte was van het feit dat dit ook in het Fries mag. Het beleid om Friese teksten te plaatsen, is echter niet veranderd.

Nadat de FNP zondag naar buiten bracht dat de artikelen van de partij niet in het Fries worden geplaatst, heeft de krant direct contact opgenomen met de partij en uitgelegd dat het om een misverstand gaat.

Het tweetalige beleid van de krant voldoet goed, zegt Wijbrands. Wanneer mensen iets in het Fries inzenden, komt dat gewoon in het Fries in de krant.