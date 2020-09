Openbare basisscholen De Trynwâlden gaan samenwerken

"Dit is een traject dat al lang voor de vakantie in gang is gezet", vertelt Kees Flikkema, directeur van De Opstap en It Kruirêd. "Vandaag hebben we de eerste gezamenlijke studiedag. Samen hebben we een schoolplan geschreven, waarin we als scholen intensief zullen samenwerken. De naam en het logo worden vandaag gepresenteerd."

Op eigen houtje

Het gaat beslist niet om een fusie, benadrukt Flikkema. "We willen gebruik maken van elkaars kennis en kunde", legt hij uit. "Op dit moment zijn alle scholen op eigen houtje bezig om het onderwijs voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken. We willen voortaan samenwerken en elkaars expertise aanvullen. Sommige personeelsleden zullen niet langer ingezet worden op één school, maar op meerdere scholen. Zo willen we het beleid op elkaar afstemmen."

Krimp niet hoofdreden

De krimp is één van de aanleidingen om meer samen te werken, maar het is zeker niet de enige reden. Flikkema: "We hebben scholen met veertig kinderen, maar ook met tachtig leerlingen. Het is lastig te voorspellen hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Hoofddoel van de samenwerking is vooral om elkaar om onderwijsgebied te versterken." De kinderen zullen er niet veel van merken, denkt Flikkema. "Maar wellicht gaan we in de toekomst ook gezamenlijk buitenschoolse activiteiten ontwikkelen."