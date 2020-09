Doorbraak bij het Alzheimercentrum: bloedtest kan Alzheimer aanwijzen

Een van de mensen die verantwoordelijk is voor het Alzheimeronderzoek is Baayla Boon. Ze bestudeert onder de microscoop dunne plakjes hersenen en kan zo de verstoringen in de hersenen van Alzheimerpatiënten goed in kaart brengen. Naast de bloedtest zijn er hierdoor nog meer stappen gezet in het Alzheimeronderzoek.

Wat nu volgens Boon opvalt is dat de ziekte bij jonge mensen met Alzheimer, zoals Dirk, er anders uitziet dan bij oudere mensen. Boon: "Nu zien we ook in de hersenen dat het bijna een ander soort ziekteproces is."

Dit onderzoek is alleen maar mogelijk door donaties, zegt Boon. De mensen van het Alzheimercentrum zijn Dirk en andere Alzheimerpatiënten dan ook heel erg denkbaar. Boon: "Alleen daardoor kunnen we echt kijken wat er gebeurt in de hersenen op microscopisch niveau."

Maar hoe ziet de toekomst eruit van het Alzheimeronderzoek? Luister hieronder hoe directeur Philip Scheltens daar over denkt.