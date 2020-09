Vlieland-trainer na eerste goal: "Toen ik erin stapte dacht ik: dit wordt nooit wat"

Maar deze zondag was het moment dan toch daar. Pieter Kleinjan maakte het eerste doelpunt in de clubgeschiedenis van VSV'31. "Wel een heel mooi moment. Als je dan dat gejuich hoort, dan gaat er wel wat door me heen. Dat vind ik mooi", zegt Heida.

"Wij begonnen slecht, maar we hadden afgesproken tot het gaatje te gaan en dat hebben we ook gedaan. We hebben gevochten als leeuwen en dan valt die goal en dan komt er zoveel los. We zijn al twee maanden heel hard aan het werk om dat waar te maken: om dat eerste doelpunt een keer te maken. We willen niet het lachertje van de vijfde klasse zijn. Als die goal dan valt, dan komt er wat los", zegt Heida.

Geen overwinning

De drie punten bleven niet op Vlieland, die gingen terug naar Tijnje. "Dat was uiteindelijk wel teleurstellend: 1-6. Dat komt dan wel doordat we beginners zijn. Na een uur was het over en uit. We zijn nog niet ver genoeg. We zijn hier wel blij mee hoor. Het eerste uur zijn we trots op", zegt Heida.